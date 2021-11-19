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В США нагрудная камера бойца спецназа сняла ликвидацию бандита, взявшего заложника

Полицейские выбили дверь и применили светошумовые гранаты. Оказалось, внутри злоумышленник удерживал женщину.

19 ноября, 05:17

Кадр из видео © YouTube / Los Angeles Police Department

Полицейский департамент Лос-Анджелеса сегодня обнародовал видео, как бойцы спецназа расстреляли бандита, который взял в заложники женщину. Добровольно сдаться преступник не хотел, и правоохранителям пришлось прибегнуть к штурму.

Эти события, как сообщала газета Los Angeles Times, развернулись ещё в октябре. Преступник тогда будто играл в компьютерную игру GTA. Он устраивал налёты в разных частях города: пытался выстрелить в мужчину, направил оружие на семью и ранил в голову 14-летнего подростка. В итоге забрался в одну из квартир, где и взял в заложники женщину. Спецназу при штурме пришлось выбивать дверь и применять светошумовые гранаты.

Бандит получил несколько ранений, скончался уже в больнице. Заложница серьёзно не пострадала. На видеозаписи слышно, что, когда её спасали, она всё твердила о своём коте, который тоже находился в квартире.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Германии неизвестный взял в заложники трёх пассажиров автобуса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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