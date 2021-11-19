Житель Уфы спас провалившуюся под лёд девочку. Видео © utv.ru

Житель Уфы спас маленькую девочку, которая провалилась под лёд на местном озере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Инцидент произошёл 17 ноября в парке имени Якутова. Прогуливаясь вместе с семьёй, Денис Наумчик услышал крики очевидцев о том, что под лёд провалился ребёнок. Недолго думая, он кинулся на помощь и, рискуя собственной жизнью, спас девочку.

"Я сразу побежал к ней, пробежал метров десять по льду. Потом лёг на лёд, думал, доползу до неё, но провалился. Оказывается, озеро глубокое, поэтому пришлось до неё доплыть", — рассказал спаситель.

По его словам, лёд был слишком тонкий, чтобы поднять на него ребёнка, поэтому плыть пришлось практически до самого берега. Там их встретили очевидцы. После этого семья Дениса отвезла девочку домой, отогрела и связалась с родителями, которые позже забрали дочь. В МЧС уже пообещали наградить мужчину медалью за спасение человека.