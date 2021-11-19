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Почему Москва поверила актёру Игорю Савочкину слишком поздно

Актёр "Дозоров" и "Громовых" умер в возрасте 58 лет в результате печёночной декомпрессии.

19 ноября, 07:19

Фото © Twitter / vivacuba1972, Facebook / Алеся Казанцева

В последние годы Игорь Савочкин боролся с онкологическим заболеванием и попал в больницу. Тогда актёр уверял, что чувствует себя хорошо, и благодарил за беспокойство. Кажется, он сам не ожидал, что его знает и любит вся страна. Слава пришла к нему довольно поздно. Но вместе с осознанием этого вдохновляющего факта пришла судьба-злодейка. Он сгорел очень быстро — буквально за несколько дней. Обострилась болезнь печени. Близкие понимали, что Игорь болеет давно и серьёзно, но и для них это был удар. Всё-таки всего 58 лет, нормальная жизнь только начиналась.

Будущий инженер

Актёр Игорь Савочкин. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Актёр Игорь Савочкин. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Он родился под Саратовом в сельской местности, собирался стать обычным колхозником и поступил в Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Савочкин успешно отучился и получил диплом инженера-гидротехника. Но во время учёбы в нём что-то проснулось. Это была совесть. Разгульная молодая жизнь часто приводила его в милицию. Он жил ярко. Если гулял, то на полную и всегда был душой компании. Но, если бы судьба тогда не направила его в нужное русло, скорее всего, он бы очень быстро погас. Родители посоветовали попробоваться в театральную студию, мол, любишь же выступать, быть в центре внимания... Получилось с первого раза. Его педагогом стал Владимир Федосеев — режиссёр-постановщик Саратовского ТЮЗа, из-под крыла которого вышли Сергей Сосновский, Антон Кузнецов, Александр Фёдоров и другие именитые актёры.

Фото © Instagram / igor_savochkin63

Фото © Instagram / igor_savochkin63

Потом был театральный факультет в консерватории, и вскоре его пригласили в московский театр "На досках". Это была попытка вырваться из затухающей театральной провинциальной среды, но и в столице дела обстояли не лучше. Таких, как Савочкин, там было много, а он не ходок по головам. Вернулся в Саратов. Дальше были семь лет на местной радиостанции и вторая попытка покорения Москвы. Кинематограф принял его с распростёртыми объятиями. Режиссёры отмечали умение Савочкина правильно двигаться в кадре — за плечами у него было десять лет в секции по фехтованию, он был мастером этого вида спорта.

Сотня ролей

Фото © Instagram / ivan.sadovnikov

Фото © Instagram / ivan.sadovnikov

На официальной странице Савочкина на "Кинопоиске" в фильмографии актёра указано 99 ролей. Но главных в них почти нет. Начиная с амплуа красного командира в "Троцком" 1993-го, за тридцать лет в профессии Игорю Юрьевичу чаще всего доставались роли сильных, жёстких мужчин: полицейские, военные. Но были и исключения. При этом звёзд с неба он не хватал, понимал, какая у него фактура. Да и портфолио набиралось по капле. Он стал тем, кем мечтает стать любой трезвомыслящий актёр, — востребованным артистом театра и кино.

Разные бывают роли, но преимущественно, да, военных, полицейских. Много-много персонажей было. Я даже был рэпером. Да, меня гримировали под рэпера, и я даже рэп там немножко читал. Священнослужителя сыграл. <...> У каждого персонажа есть судьба, и ты даже додумываешь какие-то вещи

Игорь Савочкин

Другой человек

Фото © Facebook / Алеся Казанцева

Фото © Facebook / Алеся Казанцева

В фильмах герои Савочкина — исключительно жёсткие, безэмоциональные персонажи, в жизни мужчина был совсем другим — достаточно посмотреть пару интервью с ним. О смерти актёра сообщила его подруга — блогер Алеся Казанцева. Комментарии под печальным сообщением полны боли. По Игорю Юрьевичу будут скорбеть по-настоящему, ведь и "человек он был настоящий!"

Я это помню очень хорошо, как сижу однажды в "Базелевсе" и всего боюсь, все вокруг ходят в невероятной одежде, пьют кофе из красивых стаканов, со мной в то время мало кто здоровался вообще. Было ясно, что я, беспородная, никогда не приживусь и не стану частью этих великолепных людей, которые говорят непонятные слова. А ты вдруг сел рядом и говоришь: "Да я сам иногда ни хрена не понимаю! Хочешь кофе?" И принёс мне кофе в этом нереальном стакане. И я на минуту стала вместе с тобой великолепным человеком. Спасибо, Игорь!

Алеся Казанцева

Болезнь печени заставила многих говорить о том, что у Савочкина были проблемы с алкоголем. При этом никто из коллег не может вспомнить, чтобы это как-то мешало его работе. Своим кумиром актёр считал Василия Шукшина, у которого, как известно, с алкоголем связаны переломные моменты биографии — уголовное дело. У Савочкина проблем с законом не было. Во многом от бед его увела жена Екатерина, с которой он познакомился на съёмках фильма «Наши 90-е». Детей у пары не было. Всё свободное время Игорь проводил на своей даче, обожал собирать грибы.

Кто сломал жизнь актёру из "Бригады" Дмитрию Гуменецкому

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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