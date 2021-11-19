Актёр из "Ночного дозора" Игорь Савочкин верил в выздоровление до самой смерти
Артист сообщил, что он и раньше испытывал боли в спине, но после визита к мануальному терапевту всё проходило.
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Российский актёр театра и кино Игорь Савочкин в своём последнем перед смертью интервью Пятому каналу рассказывал о том, что после простейших процедур он скоро вернётся домой и ничего такого в этом нет. У него даже и в мыслях не было, что недомогание обернётся для него гибелью.
"Просто болит спина, защемило нерв. Ничего такого. Сейчас — в больнице, потом буду дома. Сделают какие-то процедуры", — говорил артист.
По словам Игоря Савочкина, прогнозы врачей были позитивные. Актёр сообщил, что он и раньше испытывал подобные боли в спине, однако после посещения мануального терапевта всё проходило.
"И сейчас полегче стало", — заключил актёр.
Ранее Лайф писал, что актёр театра и кино Игорь Савочкин умер на 59-м году жизни. Артист работал в театре "На досках" Сергея Кургиняна и в "Teaтpe нa Покpoвкe" Cepгея Apцибашевa, снимался в кино. Среди его самых известных проектов — "Ночной дозор", "Дом", "Любовь под прикрытием", "Кука". Савочкин также снимался в "Громовых" и в сериале "Диверсант-2: Конец войны".
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