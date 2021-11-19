Актёр из "Ночного дозора" Игорь Савочкин верил в выздоровление до самой смерти

Российский актёр театра и кино Игорь Савочкин в своём последнем перед смертью интервью Пятому каналу рассказывал о том, что после простейших процедур он скоро вернётся домой и ничего такого в этом нет. У него даже и в мыслях не было, что недомогание обернётся для него гибелью.

"Просто болит спина, защемило нерв. Ничего такого. Сейчас — в больнице, потом буду дома. Сделают какие-то процедуры", — говорил артист.

По словам Игоря Савочкина, прогнозы врачей были позитивные. Актёр сообщил, что он и раньше испытывал подобные боли в спине, однако после посещения мануального терапевта всё проходило.

"И сейчас полегче стало", — заключил актёр.