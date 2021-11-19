Euronews включил Северный речной вокзал в список мест для обязательного посещения в Москве

Северный речной вокзал стал обязательным местом к посещению по версии Euronews. Компанию ему в этом списке составляют Красная площадь, Большой театр, Пушкинский музей, Третьяковская галерея и рестораны, отмеченные Michelin. Главное трёхэтажное здание вокзала в стиле советского ампира было построено по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского в 1933–1937 годах. Оно напоминает огромный плывущий белоснежный двухпалубный корабль с высоким 27-метровым шпилем. Эксперты издания отметили Северный речной вокзал как одно из лучших мест для отдыха всей семьёй со множеством детских площадок, бассейнами с подогревом и его потрясающим преображением после масштабной реставрации.

На сегодняшний день обновлённый вокзал уже стал точкой притяжения не только для москвичей, но и для многочисленных туристов, отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы делаем всё, чтобы Северный речной вокзал был одним из лучших мест Москвы для безопасного и комфортного отдыха всей семьёй. Как доказательство — семь международных премий и признание иностранных коллег", — отметил он.