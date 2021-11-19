В ХМАО бывшего врача задержали за торговлю липовыми медотводами

Дома у 54-летнего подозреваемого изъяли печати медицинских организаций, поддельные заключения о прохождении различных комиссий, а также свыше шести тысяч евро, одной тысячи долларов и более 200 тысяч рублей. При этом бывший медик в течение нескольких часов препятствовал проведению обыска, а также отказался проехать в отдел полиции для проведения следственных действий. За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции он был оштрафован. Также против подозреваемого возбуждено семь уголовных дел по статье "Подделка официального документа". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.