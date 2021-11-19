В ХМАО бывшего врача задержали за торговлю липовыми медотводами
Дома у пенсионера нашли печати различных медицинских организаций и поддельные заключения о прохождении комиссий.
Фото © УМВД России по г. Сургуту
В Сургуте задержали бывшего врача-невропатолога по подозрению в торговле фальшивыми справками о противопоказаниях к вакцинации, сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округе — Югре.
К пенсионеру с обысками пришли после обнаружения поддельных документов у двух сотрудниц крупной строительной компании. Полицейские установили, что справки женщины приобрели у невропатолога, ранее работавшего в городской больнице.
Дома у 54-летнего подозреваемого изъяли печати медицинских организаций, поддельные заключения о прохождении различных комиссий, а также свыше шести тысяч евро, одной тысячи долларов и более 200 тысяч рублей. При этом бывший медик в течение нескольких часов препятствовал проведению обыска, а также отказался проехать в отдел полиции для проведения следственных действий. За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции он был оштрафован. Также против подозреваемого возбуждено семь уголовных дел по статье "Подделка официального документа". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Женщины, купившие у него справки о медотводе, стали фигурантками уголовных дел о приобретении поддельных документов.
Ранее Лайф сообщал о том, что мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от ковида.
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