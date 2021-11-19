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Косачёв назвал вмешательством в дела России американскую резолюцию о президентских выборах 2024 года

В Совфеде отметили, что в целом в появлении такого документа "нет ничего нового и неожиданного".

19 ноября, 06:46

Фото © Facebook.com / Константин Косачёв

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв раскритиковал проект резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году. По его словам, обсуждаемый в Вашингтоне документ в чистом виде является вмешательством во внутренние дела нашей страны.

"Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", — написал российский сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

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Ранее стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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