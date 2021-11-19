Косачёв назвал вмешательством в дела России американскую резолюцию о президентских выборах 2024 года

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв раскритиковал проект резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году. По его словам, обсуждаемый в Вашингтоне документ в чистом виде является вмешательством во внутренние дела нашей страны.

"Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", — написал российский сенатор на своей странице в "Фейсбуке".