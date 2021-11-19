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"Роскачество" выявило нарушения в производстве светлого пива

При этом наивысший балл получили лишь 23 торговые марки пенного.

19 ноября, 06:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Роскачество" выявило нарушения в производстве светлого пива, которое продаётся на российских прилавках. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Всего было изучено 113 торговых марок. Из них высокую оценку получили всего 23 позиции. При этом, как отмечается, проверенные торговые марки представляют 60% светлого пива на российском рынке. Из них 94 образца российского производства, остальные произведены в Чехии, Германии, Бельгии, Нидерландах и других странах.

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"Шестая часть исследованных образцов оказалась с нарушениями законодательства", — говорится в исследовании.

Так, у части образцов оказалась неправильная маркировка, а пиво девяти торговых марок было снято с органолептической экспертизы по неудовлетворительным показателям "пены" или "пеностойкости".

В "Роскачестве" также указали на то, что пиво российского производства стоит дешевле, однако по качеству вовсе не уступает импортным аналогам. Чтобы выяснить это, организация проводила отдельное сравнительное исследование. В итоге эксперты не обнаружили существенной разницы.

Ранее Лайф писал, что исследователи "Роскачества" провели проверку куриных наггетсов, в которых нашли кишечную палочку и листерии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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