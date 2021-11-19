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Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве после нерабочих дней упал на 50%

Число госпитализаций в столичном регионе также ощутимо снизилось.

19 ноября, 06:34

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве резко снизился уровень заболеваемости коронавирусом после введённого в конце октября периода нерабочих дней. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

"С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций — на 45%", проинформировала она.

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Ранее стало известно, что в Москве до 50% выросла доля привитых от коронавируса жителей, которые уже прошли и ревакцинацию. Кроме того, ещё двое привитых от коронавируса москвичей выиграли квартиры. Всего для розыгрыша было выделено десять помещений. Последние жилые призы найдут своих владельцев 24 ноября.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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