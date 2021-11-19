Сенатор Джабаров увидел в резолюции США о выборах в России угрозу разрыва отношений двух стран

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров жёстко раскритиковал проект резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году. По мнению российского сенатора, принятие документа приведёт к полному разрыву российско-американских отношений, заявил он РИА "Новости".

"Я убеждён, что этот документ не пройдёт. Но, если резолюция будет принята, это приведёт к разрыву отношений России с США", — заявил Джабаров, назвав документ "циничным и лишённым какого-либо здравого смысла".

Ранее стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.