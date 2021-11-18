Позиция России всегда была предельно прозрачна: мы готовы выстраивать отношения со всеми странами, но на условиях равноправного и взаимовыгодного партнёрства. "Нам конфликты не нужны", — честно заявил Владимир Путин.

Но коллективный Запад, к сожалению, пытается оказывать давление на Россию. А когда не получается, посылает робкие сигналы о сотрудничестве, правда, хочет учитывать лишь свои интересы. Иногда действия США, Европы и НАТО вообще можно сравнить с поведением слона в посудной лавке.

Россия, естественно, всегда будет жёстко отстаивать свои интересы. Как заметил глава государства, у Запада по поводу некоторых наших ответных шагов на недружественные действия уже возникло определённое напряжение.

"В этой связи два момента. Во-первых, надо, чтобы это состояние сохранялось у них как можно дольше, чтобы в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт (а нам конфликты не нужны), и второе: нужно добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности… потому что просто так существовать и постоянно думать, что там завтра может произойти, Россия не может", — поставил задачу дипломатам президент.

Произнося эти слова, Путин увидел в глазах маститых дипломатов некий скептицизм и согласился: сложно рассчитывать и надеяться на серьёзность возможных договорённостей.

"Мы имеем дело, мягко говоря, с не очень надёжными партнёрами. Они легко отказываются от прежних договорённостей", — с сожалением констатировал он, призвав тем не менее всё же продолжать работать с несговорчивыми коллегами.

Несоответствия в словах и действиях Запада Путин проиллюстрировал ситуацией на границе между Польшей и Белоруссией. Сначала европейские политики кричат о гуманитарных ценностях, а потом польские силовики поливают беженцев из водомётов.

"Детей жалко", — попытался воззвать к логике президент.

Заканчивая своё выступление, Путин ещё раз подчеркнул, что снижение военно-политической напряжённости отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы, всего мира в целом.

"Пока наши стратегические друзья понимают это туго, но мы будем продолжать работать и взаимодействовать со всеми, кто готов нас слышать", — прокомментировал по просьбе Лайфа итоги коллегии МИД глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.