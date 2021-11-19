Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между своими заместителями

Председатель правительства Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Об этом сообщил в пятницу телеграм-канал кабмина. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать низкоуглеродное развитие. В зоне его ответственности теперь будут "вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу".

За вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко Мишустин закрепил полномочия по совершенствованию структуры госаппарата и госкорпораций. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко в соответствии с принятым решением будет курировать АНО "Национальные приоритеты" и образовательный фонд "Талант и успех", а также обеспечивать взаимодействие образовательного центра "Сириус" с органами власти.

Ранее Лайф сообщал, что Мишустин уволил Ксению Машкову с поста замминистра спорта в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Речь идёт об однократном прогуле. Он применяется в случае отсутствия чиновника на месте службы без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочего дня.