Глава украинской общины Крыма призвала ввести санкции против Зеленского
Она подчеркнула, что именно его режим занимается притеснением сограждан как на полуострове, так и на территории Незалежной.
Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Если кто-то и должен попасть под санкции Киева за преследование украинцев в Крыму, то это президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразила глава украинской общины в республике Анастасия Гридчина.
"Главный, против кого стоит вводить санкции, сам Владимир Зеленский. Всё время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
По её словам, ситуация вокруг СМИ, которые оказались притеснены режимом Зеленского, вовсе похожа на диктатуру. Так, под рестрикции попадает работа журналистов и свобода выражения мнения, что является очевидным ужесточением цензуры. Гридчина добавила, что делается это для того, чтобы украинцы не знали о провалах Киева.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Хоть оснований для введения рестрикций в документах не приводится, известно, что их обвиняют в причастности к "преследованию" украинцев в Крыму.
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