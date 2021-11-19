Глава украинской общины Крыма призвала ввести санкции против Зеленского

Если кто-то и должен попасть под санкции Киева за преследование украинцев в Крыму, то это президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразила глава украинской общины в республике Анастасия Гридчина.

"Главный, против кого стоит вводить санкции, сам Владимир Зеленский. Всё время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

По её словам, ситуация вокруг СМИ, которые оказались притеснены режимом Зеленского, вовсе похожа на диктатуру. Так, под рестрикции попадает работа журналистов и свобода выражения мнения, что является очевидным ужесточением цензуры. Гридчина добавила, что делается это для того, чтобы украинцы не знали о провалах Киева.