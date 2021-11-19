В Сбере выяснили, откуда чаще всего россиянам звонят мошенники

Доля мошеннических звонков гражданам России из-за рубежа достигла 70%, а больше всего подпольных call-центров работает в украинском Днепре. Об этом рассказал в интервью "Известиям" зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Главный источник звонков — территория Украины, ещё конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодёжи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Ещё недавно в Днепре могло действовать до 1000 мошеннических call-центров — только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150", ― уточнил Кузнецов.

Зампред правления Сбера пояснил, что закрылись те подпольные call-центры, которые использовали самую примитивную схему: "Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код". "Выжили" крупные мошеннические организации, действующие по более хитрым схемам обмана.

Кузнецов также рассказал, что ещё два года назад 40% мошеннических звонков россиянам осуществлялось из мест лишения свободы на территории РФ, ещё 40% — из-за рубежа, и оставшиеся 20% — из российских городов.