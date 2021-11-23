В Подмосковье автомобиль повис на бетонном ограждении
По предварительным данным, водитель был пьян. Авария стоила ему жизни, а вот пассажиру повезло.
В Московской области автомобиль повис на бетонном ограждении. Видео © LIFE
В подмосковных Мытищах на улице Мира автомобиль Volkswagen Caddy с такой силой налетел на бетонное ограждение, что повис на нём. По данным Лайфа, водитель погиб, пассажир отделался незначительными травмами.
По предварительным данным, водитель был пьян, из-за чего и не справился с управлением. На место ЧП вскоре после произошедшего прибыли сотрудники оперативных служб. Причину аварии выясняет полиция.
А ранее Лайф рассказывал, что пьяный водитель "газели" насмерть сбил младенца в Новой Москве. Двухлетний брат малышки и её мама получили незначительные травмы.
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