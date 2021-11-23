Вирусолог Нетёсов рассказал, как убедиться в выздоровлении от CoViD-19

Чтобы убедиться, что перенёсший CoViD-19 человек полностью выздоровел и его организм освободился от коронавируса, ПЦР-теста недостаточно, он не даёт гарантий. Лучше сначала сдать пробу из носоглотки, а потом анализ крови, считает доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Либо для гарантированного результата надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, в три дня. Ещё желательно проверить уровень антител.

"Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM всё ещё высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, ещё циркулирует. Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке", — отметил Нетёсов в интервью радио Sputnik.

Из носоглотки, добавил вирусолог, вирус довольно быстро уходит — в лёгкие, в кровь, в кишечник. Тогда, если вирус ещё в организме циркулирует, то образование антител класса IgM им стимулируется. При этом важно не забывать о риске повторного заражения, предупреждает медик. Кардинально снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжёлое течение CoViD-19 можно с помощью вакцинации.