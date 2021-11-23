Онкобольная пенсионерка сделала себе операцию, не дожидаясь помощи врачей
Женщина осталась чудом жива, но заставила понервничать областной Минздрав, который уже начал проверку.
Фото © ТАСС / YAY
Онкобольная блокадница из Ленинградской области едва не умерла из-за переноса на неопределённый срок назначенной ей операции. Пенсионерка прибегла к хирургическому вмешательству самостоятельно.
Как пишет сайт kp.ru, у 90-летней пенсионерки на фоне онкологического заболевания появились осложнения в виде асцита — скопления жидкости в брюшной полости. Она решила самостоятельно сделать надрезы на животе и вывести жидкость из организма.
По словам работницы скорой помощи Виктории Шутовой, бабушка не была уверена, что операция закончится успешно, и решила оставить предсмертную записку. Пенсионерка не столько переживала за собственное здоровье, сколько боялась, что родных обвинят в её смерти.
"Я разместила пост, чтобы найти бабушке достойных врачей и облегчить жизнь. У нас это получилось. Сейчас она находится в больнице, о ней заботятся медики и родные", — говорит Шутова.
В региональном Минздраве пояснили, что операцию отложили из-за полученных анализов. У пенсионерки выявили ковид, который не позволял произвести хирургическое вмешательство.
"Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить её состояние. Мы же проводим проверку по данному факту", — говорят в Комитете по здравоохранению Ленинградской области.
А ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине работники скорой уронили с носилок 74-летнего пациента. Его родственники подали жалобу в центральную районную больницу.
Комментариев: 0