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Адвокат заявил, что Саакашвили в тюрьме "стал жертвой пыток"

Защитник уверен, что его клиент должен быть освобожден и иметь право лечится в свободной обстановке.

22 ноября, 23:25

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи в Глданской тюрьме, подвергся там пыткам и нечеловеческому отношению. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили. В беседе с прессой защитник отметил, что в развитых странах таким лицам дают возможность лечиться на свободе от последствий длительной голодовки.

"Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что так же влияет на его здоровье. Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения... Это возможно юридически", – заявил Дмитрий Садзаглишвили.

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Лайф напоминает, что ранее Саакашвили перевезли из тюремной больнице в Глдани в военный госпиталь в Гори. В последнее время сообщалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". А ранее утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.

Бывший лидер Грузии 1 октября прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Однако заседания суда уже несколько раз откладывались в связи с плохим состоянием здоровья Саакашвили.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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