Адвокат заявил, что Саакашвили в тюрьме "стал жертвой пыток"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи в Глданской тюрьме, подвергся там пыткам и нечеловеческому отношению. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили. В беседе с прессой защитник отметил, что в развитых странах таким лицам дают возможность лечиться на свободе от последствий длительной голодовки.

"Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что так же влияет на его здоровье. Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения... Это возможно юридически", – заявил Дмитрий Садзаглишвили.