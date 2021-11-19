Омбудсмен Грузии: У Саакашвили развилось серьёзное заболевание мозга

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали энцефалопатию Вернике — серьёзное заболевание мозга, из-за которого есть вероятность комы и даже риск летального исхода. Об этом говорится в заявлении аппарата омбудсмена страны Нино Ломджарии.

"Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу. Хотя группа специалистов, созданная народным защитником, в отчёте от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжёлое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжёлых осложнений — энцефалопатия Вернике", — приводит слова Ломджарии её аппарат.

Она призвала провести заключённому МРТ для полной оценки очаговых процессов в головном мозге. По оценке омбудсмена, "существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике, эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом".