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Омбудсмен Грузии: У Саакашвили развилось серьёзное заболевание мозга

Она призвала провести заключённому МРТ для полной оценки очаговых процессов в головном мозге.

19 ноября, 16:25
<p>Михаил Саакашвили. Фото © Национальный совет реформ Украины</p>

Михаил Саакашвили. Фото © Национальный совет реформ Украины

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали энцефалопатию Вернике — серьёзное заболевание мозга, из-за которого есть вероятность комы и даже риск летального исхода. Об этом говорится в заявлении аппарата омбудсмена страны Нино Ломджарии.

"Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу. Хотя группа специалистов, созданная народным защитником, в отчёте от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжёлое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжёлых осложнений — энцефалопатия Вернике", — приводит слова Ломджарии её аппарат.

Она призвала провести заключённому МРТ для полной оценки очаговых процессов в головном мозге. По оценке омбудсмена, "существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике, эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом".

Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь

Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь

Как уже писал Лайф, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам защитника политика, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Ранее сообщалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога. Украинский омбудсмен Денисова пообещала лично проверить состояние политика.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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