Омбудсмен Грузии: У Саакашвили развилось серьёзное заболевание мозга
Она призвала провести заключённому МРТ для полной оценки очаговых процессов в головном мозге.
Михаил Саакашвили. Фото © Национальный совет реформ Украины
У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали энцефалопатию Вернике — серьёзное заболевание мозга, из-за которого есть вероятность комы и даже риск летального исхода. Об этом говорится в заявлении аппарата омбудсмена страны Нино Ломджарии.
"Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу. Хотя группа специалистов, созданная народным защитником, в отчёте от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжёлое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжёлых осложнений — энцефалопатия Вернике", — приводит слова Ломджарии её аппарат.
Она призвала провести заключённому МРТ для полной оценки очаговых процессов в головном мозге. По оценке омбудсмена, "существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике, эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом".
Как уже писал Лайф, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам защитника политика, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Ранее сообщалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога. Украинский омбудсмен Денисова пообещала лично проверить состояние политика.
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