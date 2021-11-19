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В Ульяновске горит производственный цех на площади 2 тысячи квадратов

В МЧС отметили, что на месте работают 45 пожарных и 12 единиц техники.

19 ноября, 16:15

Фото © Pixabay

Пожар возник в цехе по производству каменных моек на площади две тысячи квадратных метров в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в цехе по производству каменных моек поступила в экстренные службы в 17:00 мск. На месте возгорания уже работают 45 пожарных и 12 единиц техники.

"На данный момент площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — добавили в пресс-службе.

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Ранее Лайф писал, что в лаборатории "Сколково" произошёл пожар. К тушению привлекли как пожарную охрану предприятия, так и сотрудников МЧС.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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