В Ульяновске горит производственный цех на площади 2 тысячи квадратов

Пожар возник в цехе по производству каменных моек на площади две тысячи квадратных метров в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в цехе по производству каменных моек поступила в экстренные службы в 17:00 мск. На месте возгорания уже работают 45 пожарных и 12 единиц техники.

"На данный момент площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — добавили в пресс-службе.