В Ульяновске горит производственный цех на площади 2 тысячи квадратов
В МЧС отметили, что на месте работают 45 пожарных и 12 единиц техники.
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Пожар возник в цехе по производству каменных моек на площади две тысячи квадратных метров в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Информация о пожаре в цехе по производству каменных моек поступила в экстренные службы в 17:00 мск. На месте возгорания уже работают 45 пожарных и 12 единиц техники.
"На данный момент площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — добавили в пресс-службе.
Ранее Лайф писал, что в лаборатории "Сколково" произошёл пожар. К тушению привлекли как пожарную охрану предприятия, так и сотрудников МЧС.
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