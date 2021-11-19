Учёные открыли смертельно опасное последствие гипертонии

Группа учёных из Медицинской школы Бостонского университета установила, что гипертония почти в два с половиной раза повышает риск развития у больного эпилепсии, однако медикаментозное лечение высокого давления снижает риски. Результаты исследований они опубликовали в журнале Epilepsia.

Исследователи проанализировали итоги почти 20-летнего наблюдения за 2986 добровольцами, средний возраст которых составил 58 лет. За время исследования у участников зафиксировали 55 случаев эпилепсии. Оказалось, что опасная болезнь в два раза чаще возникала у страдающих гипертонией.