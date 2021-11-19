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Учёные открыли смертельно опасное последствие гипертонии

Однако приём необходимых лекарств может снизить риск возникновения этой болезни.

19 ноября, 15:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Группа учёных из Медицинской школы Бостонского университета установила, что гипертония почти в два с половиной раза повышает риск развития у больного эпилепсии, однако медикаментозное лечение высокого давления снижает риски. Результаты исследований они опубликовали в журнале Epilepsia.

Исследователи проанализировали итоги почти 20-летнего наблюдения за 2986 добровольцами, средний возраст которых составил 58 лет. За время исследования у участников зафиксировали 55 случаев эпилепсии. Оказалось, что опасная болезнь в два раза чаще возникала у страдающих гипертонией.

Исключив из выборки людей с нормальным давлением, принимавших антигипертензивные препараты, выяснилось, что гипертония повышает вероятность развития эпилепсии в 2,44 раза.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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