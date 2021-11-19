Иммунолог Крючков объяснил, когда вырабатывается максимум антител к ковиду

Большое количество антител у человека может вырабатываться после вакцинации, а также при среднетяжёлом и тяжёлом течении коронавирусной инфекции, заявил в беседе с "Москвой 24" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"При этом зависит, какую вакцину мы используем. Некоторые менее иммуногенны, какие-то более иммуногенны. Поэтому ещё играет роль вакцина и схема введения. Одно дело, когда мы через 14 дней колем (второй компонент. — Прим. Лайфа), другое — если через 21 день. В последнем случае, скажем, вероятность, что уровень антител достигает максимального показателя, выше", — считает эксперт.

По словам иммунолога, количество вырабатываемых антител зависит также и от возраста человека. Так, у более молодых людей, включая подростков, и у людей зрелого возраста (до 60 лет) вырабатывается больше антител. Здесь ещё важно, чтобы не было тяжёлых хронических заболеваний и иммунодефицита. Кроме того, специалист напомнил, что чем выше титр антител, тем больше защита от коронавируса.

"Какой максимальный уровень антител, никто не знает. Дело в том, что индивидуальные значения могут быть очень высокими. Бывает и 3000, и 4000 BAU/мл. Когда мы говорим о 300–400 BAU/мл, речь идёт о защите от тяжёлого течения заболевания, но не от самого CoViD-19. Поэтому чем больше, ну хотя бы до 1000 BAU/мл, тем лучше", — заключил врач.