Вскрытие пациентов с ковидом показало, как вирус "пожирает" лёгкие
Исследователи выяснили, как распространяется инфекция, почему она провоцирует тромбоз, каким способом манипулирует иммунной системой.
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Вскрытие лёгких и образцы плазмы умерших от ковида показали, как вирус распространяется и повреждает ткань лёгких. Учёные из Национального института здоровья и инфекционных заболеваний США отметили, что эта информация может помочь предсказать тяжёлые и продолжительные случаи заболевания.
У скончавшихся обнаружили диффузные повреждения альвеол, которые препятствуют правильному притоку кислорода в кровь, утолщая лёгкие и делая их более жёсткими, говорится в работе, опубликованной на портале Science Translational Medicine.
По данным медиков, ковид напрямую инфицирует базальные эпителиальные клетки в лёгких, препятствуя их основной функции по восстановлению повреждённых дыхательных путей в лёгких и созданию здоровой ткани. Этот процесс отличается от влияния на лёгкие вируса гриппа. Полученные результаты следует учитывать при уходе за пожилыми пациентами с коронавирусом, людьми с ожирением или диабетом, считают врачи.
Ранее пульмонолог Пурясев рассказал, как распознать поражение лёгких при ковиде. При этом его коллега Авдеев считает, что получить полную картину заболевания без компьютерной томографии нельзя.
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