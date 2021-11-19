Вскрытие пациентов с ковидом показало, как вирус "пожирает" лёгкие

Вскрытие лёгких и образцы плазмы умерших от ковида показали, как вирус распространяется и повреждает ткань лёгких. Учёные из Национального института здоровья и инфекционных заболеваний США отметили, что эта информация может помочь предсказать тяжёлые и продолжительные случаи заболевания.

У скончавшихся обнаружили диффузные повреждения альвеол, которые препятствуют правильному притоку кислорода в кровь, утолщая лёгкие и делая их более жёсткими, говорится в работе, опубликованной на портале Science Translational Medicine.

По данным медиков, ковид напрямую инфицирует базальные эпителиальные клетки в лёгких, препятствуя их основной функции по восстановлению повреждённых дыхательных путей в лёгких и созданию здоровой ткани. Этот процесс отличается от влияния на лёгкие вируса гриппа. Полученные результаты следует учитывать при уходе за пожилыми пациентами с коронавирусом, людьми с ожирением или диабетом, считают врачи.