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Педиатр Золотова рассказала, как выявить лёгкую форму ковида у младенцев

При отсутствии ярко выраженных симптомов некоторые изменения в организме малыша всё же происходят.

19 ноября, 12:36

Фото © Pixabay

Большинство детей в возрасте до года переносят коронавирус в лёгкой форме. Однако в случае заражения диагностировать болезнь необходимо как можно быстрее, чтобы избежать тяжёлых последствий. Как рассказала врач-педиатр Марина Золотова, сделать это можно по характерным симптомам — отсутствию обоняния, а также по болям в горле и животе.

"Обратить внимание можно на то, что ребёнок отказывается от груди, не хочет сосать молоко — он не чувствует его запаха. При глотании он испытывает болевые ощущения: глотает, отрывается и кричит", — сказала она в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

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Симптомом коронавируса может стать температура. По словам медика, при 37,5 градуса можно смело вызывать врача, а 38 градусов у малыша — явный признак инфекционного заболевания. Также Золотова посоветовала родителям обращать внимание на стул ребёнка — в случае заражения он может стать жидким и с кровью, поскольку коронавирус поражает кишечник.

Ранее иммунолог называл безобидные симптомы коронавируса у детей, при которых ребёнка лучше изолировать и не вести в детсад или школу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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