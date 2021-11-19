Педиатр Золотова рассказала, как выявить лёгкую форму ковида у младенцев

Большинство детей в возрасте до года переносят коронавирус в лёгкой форме. Однако в случае заражения диагностировать болезнь необходимо как можно быстрее, чтобы избежать тяжёлых последствий. Как рассказала врач-педиатр Марина Золотова, сделать это можно по характерным симптомам — отсутствию обоняния, а также по болям в горле и животе.

"Обратить внимание можно на то, что ребёнок отказывается от груди, не хочет сосать молоко — он не чувствует его запаха. При глотании он испытывает болевые ощущения: глотает, отрывается и кричит", — сказала она в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Симптомом коронавируса может стать температура. По словам медика, при 37,5 градуса можно смело вызывать врача, а 38 градусов у малыша — явный признак инфекционного заболевания. Также Золотова посоветовала родителям обращать внимание на стул ребёнка — в случае заражения он может стать жидким и с кровью, поскольку коронавирус поражает кишечник.