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Калининградский губернатор Антон Алиханов заразился ковидом

В его пресс-службе отметили, что глава региона чувствует себя нормально, симптомов заболевания почти нет.

19 ноября, 12:28
<p>Фото © ТАСС / Невар Виталий</p>

Фото © ТАСС / Невар Виталий

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял решение о самоизоляции на рабочем месте из-за положительного теста на ковид. Заболевание проходит в лёгкой форме, заявил журналистам руководитель пресс-службы главы региона Дмитрий Лысков.

"У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается. Он проходит изоляцию на рабочем месте", — сказал пресс-секретарь.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Лайфу, что привился вакциной "Спутник лайт" и получил QR-код. Напомним, что пресс-секретарь президента перенёс ковид в мае 2020 года. Позднее он рассказал, что, по его ощущениям, заболевание, вызванное коронавирусом, можно сравнить с гриппом. Песков также отмечал, что у него вплоть до конца октября сохранялся достаточно высокий уровень антител, чтобы прививаться.

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Привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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