Калининградский губернатор Антон Алиханов заразился ковидом

"У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается. Он проходит изоляцию на рабочем месте", — сказал пресс-секретарь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Лайфу, что привился вакциной "Спутник лайт" и получил QR-код. Напомним, что пресс-секретарь президента перенёс ковид в мае 2020 года. Позднее он рассказал, что, по его ощущениям, заболевание, вызванное коронавирусом, можно сравнить с гриппом. Песков также отмечал, что у него вплоть до конца октября сохранялся достаточно высокий уровень антител, чтобы прививаться.