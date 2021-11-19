Психиатр Толоконин назвал неожиданную причину потери обоняния после ковида

Зачастую причиной отсутствия запахов или вкусов после коронавируса является сильный стресс, пережитый за годы до заражения. В таком случае помочь избавиться от психоэмоциональной блокировки может только врач. Такое мнение высказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-психиатр, основатель первой в России клиники психосоматической медицины Артём Толоконин.

"В работе с пациентами я имею дело с психоэмоциональными блокировками, которые у них проявляются постковидной симптоматикой. Механика этого явления выглядит следующим образом. Однажды человек пережил стресс, который он погрузил в своё тело, не осознавая факта травмы. Заболевание, в свою очередь, проявляет этот психологический груз в виде физических ощущений. Часто причиной проблем с восприятием вкусов и окружающих ароматов становятся стрессовые переживания, произошедшие три – пять лет назад", — объяснил психиатр.

По словам Артёма Толоконина, как правило, это какая-то нелицеприятная ситуация, которая "дурно пахла". То есть событие с негативной окраской, в котором человек оказался объектом клеветы, оскорблений, обмана и прочего. В подсознании эти ощущения программируются так, что проявляются потом характерными постковидными состояниями.

Существует закономерность между степенью травмы и интенсивностью этих симптомов. Чем тяжелее был стресс у человека, тем сильнее и дольше он ощущает проблемы с обонянием и вкусом. В результате нескольких сессий гипноза удаётся найти причину стресса, проработать его последствия и избавиться от неприятных симптомов. В лёгких случаях бывает достаточно и одного сеанса, чтобы пациент вернулся к полноценной счастливой жизни, отметил психиатр.

Врач-психиатр посоветовал россиянам с постковидным синдромом начать посещение врачей с терапевта, а потом и психотерапевта. Кроме того, Артём Толоконин уточнил, что после коронавируса у людей может длительно сохраняться и другой неприятный симптом — слабость. Она возникает по разным причинам, среди которых выявляется анемия, общая потеря жизненного тонуса организма, сопутствующие хронические заболевания и многое другое. В таком случае, безусловно, нужна помощь терапевта, который сможет точно определить факторы влияния и дать правильные назначения. При извращённых вкусах и ароматах либо их отсутствии психотерапия даёт прекрасный эффект, поскольку эти симптомы имеют психосоматическую природу, заключил эксперт.