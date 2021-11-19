Психиатр Толоконин назвал неожиданную причину потери обоняния после ковида
Врач посоветовал россиянам с постковидным синдромом начать посещение специалистов с терапевта.
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Зачастую причиной отсутствия запахов или вкусов после коронавируса является сильный стресс, пережитый за годы до заражения. В таком случае помочь избавиться от психоэмоциональной блокировки может только врач. Такое мнение высказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач-психиатр, основатель первой в России клиники психосоматической медицины Артём Толоконин.
"В работе с пациентами я имею дело с психоэмоциональными блокировками, которые у них проявляются постковидной симптоматикой. Механика этого явления выглядит следующим образом. Однажды человек пережил стресс, который он погрузил в своё тело, не осознавая факта травмы. Заболевание, в свою очередь, проявляет этот психологический груз в виде физических ощущений. Часто причиной проблем с восприятием вкусов и окружающих ароматов становятся стрессовые переживания, произошедшие три – пять лет назад", — объяснил психиатр.
По словам Артёма Толоконина, как правило, это какая-то нелицеприятная ситуация, которая "дурно пахла". То есть событие с негативной окраской, в котором человек оказался объектом клеветы, оскорблений, обмана и прочего. В подсознании эти ощущения программируются так, что проявляются потом характерными постковидными состояниями.
Существует закономерность между степенью травмы и интенсивностью этих симптомов. Чем тяжелее был стресс у человека, тем сильнее и дольше он ощущает проблемы с обонянием и вкусом. В результате нескольких сессий гипноза удаётся найти причину стресса, проработать его последствия и избавиться от неприятных симптомов. В лёгких случаях бывает достаточно и одного сеанса, чтобы пациент вернулся к полноценной счастливой жизни, отметил психиатр.
Врач-психиатр посоветовал россиянам с постковидным синдромом начать посещение врачей с терапевта, а потом и психотерапевта. Кроме того, Артём Толоконин уточнил, что после коронавируса у людей может длительно сохраняться и другой неприятный симптом — слабость. Она возникает по разным причинам, среди которых выявляется анемия, общая потеря жизненного тонуса организма, сопутствующие хронические заболевания и многое другое. В таком случае, безусловно, нужна помощь терапевта, который сможет точно определить факторы влияния и дать правильные назначения. При извращённых вкусах и ароматах либо их отсутствии психотерапия даёт прекрасный эффект, поскольку эти симптомы имеют психосоматическую природу, заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что трихолог предупредила россиян об участившейся постковидной проблеме. Она проявляется не сразу, а спустя 30–60 дней после перенесённого коронавируса.
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