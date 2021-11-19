Голикова назвала три региона, где ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась
Ещё в нескольких субъектах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении обстановки.
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции за последнюю неделю осложнилась в трёх регионах России. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
"Более напряжённой стала эпидобстановка в трёх субъектах Российской Федерации: это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счёт небольшого снижения заболеваемости", — рассказала она.
Ещё в нескольких регионах, со слов Голиковой, произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении ситуации с ковидом.
"Среди них, например, Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия", — перечислила вице-премьер.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России, наконец, превысил 50%. Полный цикл вакцинации от ковида на сегодняшний день в нашей стране был проведён 58,7 млн раз.
Напомним, что в России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число выявленных случаев заболеваемости с начала пандемии достигло 9 257 068. Больше всего новых заболевших выявили в Москве, Петербурге, Подмосковье, в Самарской области, на Кубани и в Крыму.
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