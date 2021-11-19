Голикова назвала три региона, где ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции за последнюю неделю осложнилась в трёх регионах России. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

"Более напряжённой стала эпидобстановка в трёх субъектах Российской Федерации: это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счёт небольшого снижения заболеваемости", — рассказала она.

Ещё в нескольких регионах, со слов Голиковой, произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении ситуации с ковидом.

"Среди них, например, Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия", — перечислила вице-премьер.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России, наконец, превысил 50%. Полный цикл вакцинации от ковида на сегодняшний день в нашей стране был проведён 58,7 млн раз.