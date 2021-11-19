В России выявили 37 156 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщил в пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. Общее число выявленных случаев заболеваемости с начала пандемии достигло 9 257 068.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+3371), Санкт-Петербурге (+2714), Подмосковье (+1777), в Самарской области (+1764), на Кубани (+903) и в Крыму (+884). Высокие цифры также остаются у Нижегородской, Воронежской и Свердловской областей, а также у Красноярского края.