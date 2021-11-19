В России выявили 37 156 случаев заражения коронавирусом за сутки
Больше всего новых заболевших выявили в Москве, Петербурге, Подмосковье, в Самарской области, на Кубани и в Крыму.
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В России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщил в пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. Общее число выявленных случаев заболеваемости с начала пандемии достигло 9 257 068.
Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+3371), Санкт-Петербурге (+2714), Подмосковье (+1777), в Самарской области (+1764), на Кубани (+903) и в Крыму (+884). Высокие цифры также остаются у Нижегородской, Воронежской и Свердловской областей, а также у Красноярского края.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве после нерабочих дней упал на 50%. Число госпитализаций в столичном регионе также ощутимо снизилось.
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