Ракова сообщила о росте госпитализаций детей в Москве из-за агрессивного штамма ковида
Врачам приходится прибегать к более серьёзной терапии и использовать препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма.
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В Москве госпитализируют от 25 до 30 детей в день с коронавирусом из-за агрессивного штамма, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Ранее госпитализация ребёнка была крайне редкой ситуацией, сейчас же в день мы госпитализируем с CoViD-19 от 25 до 30 детей — это уже значимые цифры. Это связано с новым штаммом — он более агрессивный. На сегодняшний день у нас находится в больнице 150 детей с коронавирусной инфекцией, из них четверо — на ИВЛ", — приводятся слова Раковой на сайте столичного Депздрава.
По её словам, врачам приходится прибегать к более серьёзной терапии и использовать препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма. Медики столицы также отработали новый алгоритм, по которому дети из группы риска на ранних стадиях начали применять моноклональные антитела для предотвращения тяжёлого течения заболевания.
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