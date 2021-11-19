Ракова сообщила о росте госпитализаций детей в Москве из-за агрессивного штамма ковида

"Ранее госпитализация ребёнка была крайне редкой ситуацией, сейчас же в день мы госпитализируем с CoViD-19 от 25 до 30 детей — это уже значимые цифры. Это связано с новым штаммом — он более агрессивный. На сегодняшний день у нас находится в больнице 150 детей с коронавирусной инфекцией, из них четверо — на ИВЛ", — приводятся слова Раковой на сайте столичного Депздрава.