СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими от действий польских силовиков

Следственный комитет Белоруссии признал потерпевшими от применения польскими силовиками спецсредств на границе 65 человек, в том числе гражданина России.

"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин РФ, остальные — граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины", — отметил глава следственного ведомства, которого процитировало агентство БелТА.