СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими от действий польских силовиков
Среди них один гражданин РФ, двое белорусов, остальные из Ирака, в числе которых 14 несовершеннолетних, женщины.
Фото © ТАСС / Снимок из видео. Пограничный комитет Белоруссии
Следственный комитет Белоруссии признал потерпевшими от применения польскими силовиками спецсредств на границе 65 человек, в том числе гражданина России.
"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин РФ, остальные — граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины", — отметил глава следственного ведомства, которого процитировало агентство БелТА.
Ранее Лайф писал, что белорусская Генпрокуратура завела дело на польских чиновников за пропаганду войны. Предварительная судмедэкспертиза установила факт применения польскими силовиками пестицидов.
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