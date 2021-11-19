Совфед разрешил офицерам ВМФ в отставке носить кортики без специального оформления

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий офицерам-отставникам Военно-морского флота пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение. Поправки предлагается внести в статью 19 закона "Об оружии". На сегодняшний день уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия.

"С учётом цели передачи кортиков и их предназначения (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов) порядок их оборота целесообразно установить без ведения учёта в Росгвардии", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Напомним, что ещё в 2019 году президент Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с запретом уходящим с военной службы офицерам ВМФ оставлять себе кортики. Так российский лидер отреагировал на жалобу одного из участников встречи в Крыму. Он рассказал о создании чиновниками препятствий для реализации права офицеров оставить себе кортики после ухода из Вооружённых сил. Чтобы оставить кортик, офицеру необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и разрешение Росгвардии.