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Совфед разрешил офицерам ВМФ в отставке носить кортики без специального оформления

На сегодняшний день уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кинжала подать заявление о регистрации оружия.

19 ноября, 08:17
<p>Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий офицерам-отставникам Военно-морского флота пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение. Поправки предлагается внести в статью 19 закона "Об оружии". На сегодняшний день уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия.

"С учётом цели передачи кортиков и их предназначения (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов) порядок их оборота целесообразно установить без ведения учёта в Росгвардии", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Путин пообещал разобраться, почему офицеров ВМФ заставляют сдавать кортики

Путин пообещал разобраться, почему офицеров ВМФ заставляют сдавать кортики

Напомним, что ещё в 2019 году президент Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с запретом уходящим с военной службы офицерам ВМФ оставлять себе кортики. Так российский лидер отреагировал на жалобу одного из участников встречи в Крыму. Он рассказал о создании чиновниками препятствий для реализации права офицеров оставить себе кортики после ухода из Вооружённых сил. Чтобы оставить кортик, офицеру необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и разрешение Росгвардии.

После этого глава Росгвардии Виктор Золотов тоже пообещал оставить кортики уходящим со службы офицерам.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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