В Новосибирске женщина избила ветеринара из-за умершего после кастрации кота

В Новосибирске женщина напала на ветеринара после того, как её кот умер после кастрации. Инцидент произошёл 16 ноября.

Виктория привезла кота на рядовую операцию, предварительно предупредив специалистов, что животное поело час назад. Ветеринары заверили, что всё будет в порядке, и забрали питомца. Погружение в наркоз прошло хорошо, операция прошла успешно, однако уже после неё, когда кот начал приходить в себя, у него остановилось сердце.

"Если животное умирает от наркоза или каких-то посторонних вмешательств, то это происходит в первые минуты. При постановке наркоза может случиться апноэ, то есть остановка дыхания. Но никак не сердца. Если происходит апноэ, то сразу же — в первые минуты после введения наркоза. А здесь животное хорошо вошло в наркоз, провели операцию. Когда животное долго не дышит, у него синюшные слизистые. У кота они были ещё розовые, но при этом не было сердцебиения", — рассказала ветеринар NGS.ru.

Сотрудники клиники позвонили хозяевам, сообщили печальную весть и попросили приехать. Женщина примчалась с супругом и с порога заявила, что ветеринары убили её кота. Она потребовала предоставить ей лист с описанием и дозировками всех препаратов, которые вводились животному. Увидев, что написано в документе, женщина вышла из себя и набросилась на медика.

"Я ей говорю: "Вы мне возьмите сейчас и напишите, что вы делали и сколько наркоза дали". Понятно уже, что она может там что угодно напечатать — никаких доказательств нет. Она мне берёт и печатает на компьютере документ. Говорит мне: "Подпишите, что вы приняли то, что я вам написала". Я даже не успела прочитать. А там такая строчка: "кот выдержал безводную диету в течение шести часов". То есть он не ел и не пил. И на этом моменте мне просто голову сорвало", — призналась хозяйка кота.

В Новосибирске хозяйка напала на ветеринара из-за умершего после операции кота. Видео © NGS.ru

Женщина начала возмущаться, что предупреждала о том, что питомец поел перед кастрацией. При этом она указала на то, что ветеринары не приняли это во внимание. Она подчеркнула, что могла бы привезти кота в любой другой день, но в результате после операции получила корзинку с телом зверька. Извинений же, по словам Виктории, врач так и не принесла.

После драки в клинику вызвали полицию. Отмечается, что ветеринар намерена написать заявление на обидчицу. Руководство клиники в свою очередь пообещало разобраться в ситуации и выяснить причину смерти животного.