В Казани умерла 20-летняя студентка, отравившаяся на вечеринке незамерзайкой

Одна из 15 отравившихся метанолом на вечеринке в Казани умерла в больнице. В Минздраве Татарстана сообщили, что врачи до последнего пытались спасти 20-летней девушке жизнь.

"К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. От имени Министерства здравоохранения Республики Татарстан и лично министра приносим свои соболезнования", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 ноября в посёлке Салмачи. Компания парней и девушек из 18 человек арендовала коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. По данным СКР, почти все присутствовавшие выпили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Как выяснилось, кто-то из ребят перепутал бутыль с алкоголем с незамерзайкой и поставил на общий стол. Пострадавшие не заметили ничего подозрительного и выпили ядовитую жидкость.