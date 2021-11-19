НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минобороны Армении обнародовало число погибших в боях на границе с Азербайджаном

На сегодняшний день ситуацию в ведомстве оценили как "относительно стабильную". При посредничестве России ведётся работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести.

19 ноября, 07:51

Фото © ТАСС / АР / Sergei Grits

Шесть армянских военнослужащих погибло 16 ноября в ходе боевых действий с азербайджанскими ВС на восточной границе Армении. Об этом в пятницу говорится в сообщении армянского Минобороны.

"В боях 16 ноября, последовавших за атакой Вооружённых сил Азербайджана на восточном направлении Республики Армения, с армянской стороны погибло шесть человек", — проинформировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что на данный момент при российском посредничестве ведётся работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. Ситуацию на границе с Азербайджаном в Минобороны Армении оценили как "относительно стабильную".

Песков заявил, что РФ удалось призвать Армению и Азербайджан к сдержанности на границе

Песков заявил, что РФ удалось призвать Армению и Азербайджан к сдержанности на границе

Напомним, что ситуация на границе двух стран начала вновь накаляться с конца прошлой недели, а уже 16 ноября Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В свою очередь Армения попросила РФ о защите её территорий. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. После переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1