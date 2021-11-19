Минобороны Армении обнародовало число погибших в боях на границе с Азербайджаном
На сегодняшний день ситуацию в ведомстве оценили как "относительно стабильную". При посредничестве России ведётся работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести.
Фото © ТАСС / АР / Sergei Grits
Шесть армянских военнослужащих погибло 16 ноября в ходе боевых действий с азербайджанскими ВС на восточной границе Армении. Об этом в пятницу говорится в сообщении армянского Минобороны.
"В боях 16 ноября, последовавших за атакой Вооружённых сил Азербайджана на восточном направлении Республики Армения, с армянской стороны погибло шесть человек", — проинформировали в ведомстве.
В министерстве добавили, что на данный момент при российском посредничестве ведётся работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. Ситуацию на границе с Азербайджаном в Минобороны Армении оценили как "относительно стабильную".
Напомним, что ситуация на границе двух стран начала вновь накаляться с конца прошлой недели, а уже 16 ноября Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В свою очередь Армения попросила РФ о защите её территорий. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. После переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.
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