Минобороны Армении обнародовало число погибших в боях на границе с Азербайджаном

Шесть армянских военнослужащих погибло 16 ноября в ходе боевых действий с азербайджанскими ВС на восточной границе Армении. Об этом в пятницу говорится в сообщении армянского Минобороны.

"В боях 16 ноября, последовавших за атакой Вооружённых сил Азербайджана на восточном направлении Республики Армения, с армянской стороны погибло шесть человек", — проинформировали в ведомстве.