Суд на Кубани вынес приговор по делу о похищении и изнасиловании 17-летней "невесты"

В Краснодарском крае от трёх до шести лет получили члены семьи за похищение и изнасилование 17-летней россиянки, которую хотели насильно выдать замуж. Ссылки на национальные традиции не освободили их от тюремных сроков, сообщила Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

"Подсудимые вину в совершённых преступлениях не признали, объясняя свои действия национальными традициями. Суд пришёл к выводу о доказанности вины подсудимых. С учётом всех обстоятельств дела им назначено наказание: мужчине — в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима; женщине 1980 г.р. — в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима; женщине 1983 г.р. — в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев", — говорится в сообщении пресс-службы судов по итогам рассмотрения дела Ленинградским райсудом.

Отмечается, что последней из осуждённых реальное отбывание наказания отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста, то есть до октября 2031 года. Кроме того, в пресс-службе судов подтвердили, что по делу проходили представители цыганских семей.

Напомним, в сентябре 2019 года несколько жителей Краснодарского края договорились похитить 17-летнюю девушку, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак. "Невесту" силой вытащили из дома в станице Кущёвской и увезли в другую станицу. По данным СК, потерпевшую удерживали несколько дней, пока её не освободили правоохранители, к которым обратились родственники девушки.