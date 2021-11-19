В России установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

За минувшие сутки в России от коронавируса умерло 1254 заражённых. Таким образом, третий день подряд в стране обновляется максимум по числу смертей от ковида.

Больше всего пациентов скончалось в Москве — 95, в Петербурге — 77, в Краснодарском крае — 69. С начала пандемии в России от коронавируса умерло 261 589 человек. При этом врачи поставили на ноги 7 млн 956 254 пациентов, из них 37 004 за последние сутки.