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В России установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

С начала пандемии в стране от инфекции скончалось 261 589 пациентов.

19 ноября, 08:27
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

За минувшие сутки в России от коронавируса умерло 1254 заражённых. Таким образом, третий день подряд в стране обновляется максимум по числу смертей от ковида.

Больше всего пациентов скончалось в Москве — 95, в Петербурге — 77, в Краснодарском крае — 69. С начала пандемии в России от коронавируса умерло 261 589 человек. При этом врачи поставили на ноги 7 млн 956 254 пациентов, из них 37 004 за последние сутки.

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Ранее стало известно, что в Москве до 50% выросла доля привитых от коронавируса жителей, которые уже прошли и ревакцинацию. Кроме того, ещё двое привитых от коронавируса москвичей выиграли квартиры. Всего для розыгрыша было выделено десять помещений. Последние жилые призы найдут своих владельцев 24 ноября.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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