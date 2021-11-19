В России установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки
С начала пандемии в стране от инфекции скончалось 261 589 пациентов.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
За минувшие сутки в России от коронавируса умерло 1254 заражённых. Таким образом, третий день подряд в стране обновляется максимум по числу смертей от ковида.
Больше всего пациентов скончалось в Москве — 95, в Петербурге — 77, в Краснодарском крае — 69. С начала пандемии в России от коронавируса умерло 261 589 человек. При этом врачи поставили на ноги 7 млн 956 254 пациентов, из них 37 004 за последние сутки.
Ранее стало известно, что в Москве до 50% выросла доля привитых от коронавируса жителей, которые уже прошли и ревакцинацию. Кроме того, ещё двое привитых от коронавируса москвичей выиграли квартиры. Всего для розыгрыша было выделено десять помещений. Последние жилые призы найдут своих владельцев 24 ноября.
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