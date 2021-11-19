Черевченко вернулся на пост главного тренера "Химок" спустя три недели после отставки

Игорь Черевченко вновь стал главным тренером подмосковных "Химок" спустя три недели после того, как покинул клуб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Черевченко покинул "Химки" 25 октября. С тех пор командой руководил Игорь Ющенко, который до этого был наставником второй команды, выступающей в ФНЛ-2.

"Могу подтвердить, что вернулся в "Химки". Тренерский штаб будет прежним. Игорь Семшов и Валерий Климов войдут в него", — заявил Черевченко.