В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста

Аргентинская полиция застрелила 17-летнего футболиста клуба второго дивизиона "Барракас Сентраль" Лукаса Гонсалеса. Об этом пишет издание Ole.

Трагедия произошла в районе Барракас на юго-востоке Буэнос-Айреса. Юный футболист вместе с друзьями ехал на автомобиле, который подвергся обстрелу со стороны полиции.

Одна из выпущенных пуль попала Гонсалесу в голову. Молодой человек скончался в больнице.