В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста
Одна из выпущенных пуль попала ему в голову. Игрок скончался в больнице.
Фото © ТАСС/Zuma
Аргентинская полиция застрелила 17-летнего футболиста клуба второго дивизиона "Барракас Сентраль" Лукаса Гонсалеса. Об этом пишет издание Ole.
Трагедия произошла в районе Барракас на юго-востоке Буэнос-Айреса. Юный футболист вместе с друзьями ехал на автомобиле, который подвергся обстрелу со стороны полиции.
Одна из выпущенных пуль попала Гонсалесу в голову. Молодой человек скончался в больнице.
По версии правоохранительных органов, автомобиль, в котором ехал Гонсалес, пытались остановить на перекрёстке, но он протаранил полицейскую машину. При этом в клубе "Барракас Сентраль" считают версию следствия несостоятельной.
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