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В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста

Одна из выпущенных пуль попала ему в голову. Игрок скончался в больнице.

19 ноября, 10:29
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Аргентинская полиция застрелила 17-летнего футболиста клуба второго дивизиона "Барракас Сентраль" Лукаса Гонсалеса. Об этом пишет издание Ole.

Трагедия произошла в районе Барракас на юго-востоке Буэнос-Айреса. Юный футболист вместе с друзьями ехал на автомобиле, который подвергся обстрелу со стороны полиции.

Одна из выпущенных пуль попала Гонсалесу в голову. Молодой человек скончался в больнице.

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По версии правоохранительных органов, автомобиль, в котором ехал Гонсалес, пытались остановить на перекрёстке, но он протаранил полицейскую машину. При этом в клубе "Барракас Сентраль" считают версию следствия несостоятельной.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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