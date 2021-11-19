Песков осудил заявления Байдена о бойкоте Олимпиады в Пекине
А вот Путин получил приглашение посетить мероприятия по случаю открытия соревнований, но решение о возможности такой поездки пока не оглашено.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Кремле сформировалось негативное отношение к заявлениям о том, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящей Олимпиады в Китае. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Негативно", — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Пекин зимой по случаю Олимпиады, однако решение о возможности такой поездки будет объявлено после согласования всех деталей.
"После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке", — уточнил пресс-секретарь.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, нашу страну в Китае представят 216 спортсменов. Ранее Байден подтвердил возможность бойкота Олимпиады.
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