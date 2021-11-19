НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков осудил заявления Байдена о бойкоте Олимпиады в Пекине

А вот Путин получил приглашение посетить мероприятия по случаю открытия соревнований, но решение о возможности такой поездки пока не оглашено.

19 ноября, 10:18

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Кремле сформировалось негативное отношение к заявлениям о том, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящей Олимпиады в Китае. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Негативно", — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Пекин зимой по случаю Олимпиады, однако решение о возможности такой поездки будет объявлено после согласования всех деталей.

WP: США собираются устроить "дипломатический бойкот" Играм-2022 в Пекине

WP: США собираются устроить "дипломатический бойкот" Играм-2022 в Пекине

"После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке", — уточнил пресс-секретарь.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, нашу страну в Китае представят 216 спортсменов. Ранее Байден подтвердил возможность бойкота Олимпиады.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1