Песков осудил заявления Байдена о бойкоте Олимпиады в Пекине

В Кремле сформировалось негативное отношение к заявлениям о том, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящей Олимпиады в Китае. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Негативно", — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Пекин зимой по случаю Олимпиады, однако решение о возможности такой поездки будет объявлено после согласования всех деталей.

"После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке", — уточнил пресс-секретарь.