Пресс-секретарь Кремля опасается повторения сценария с обманом со стороны НАТО по планам расширения

Действия НАТО на Украине указывают на возможность повторения сценария с расширением альянса на восток, хотя сами они заверяют об отсутствии подобных планов. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомним, что вчера Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, напомнил о достаточно недавнем прошлом, когда НАТО обмануло Россию.

"Сейчас очень похожий сценарий наблюдается. Мы видим дрейф военной инфраструктуры альянса на восток, видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО", — отметил представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Он отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.