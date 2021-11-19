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Сбившая троих детей в Москве студентка Башкирова обжаловала приговор

Ей дали пять лет колонии-поселения, но прокуратура потребовала ужесточить наказание.

19 ноября, 10:11
<p>Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы</p>

Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Студентка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала приговор. Об этом рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников.

"В ходе беседы в изоляторе Башкирова заявила следующее: "К приговору, который вынес суд, я была примерно готова. И если бы прокурор не стал его обжаловать, то и мы бы не стали", — приводит его слова ТАСС.

Прокуратура требует ужесточить наказание для сбившей детей на зебре студентки Башкировой

Прокуратура требует ужесточить наказание для сбившей детей на зебре студентки Башкировой

Напомним, трагедия произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП двое детей скончались, а четырёхмесячная девочка, находившаяся в коляске, отделалась травмами. В итоге 15 ноября суд приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения, запретив ей на несколько лет садиться за руль.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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