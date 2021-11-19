Сбившая троих детей в Москве студентка Башкирова обжаловала приговор

Студентка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала приговор. Об этом рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников.

"В ходе беседы в изоляторе Башкирова заявила следующее: "К приговору, который вынес суд, я была примерно готова. И если бы прокурор не стал его обжаловать, то и мы бы не стали", — приводит его слова ТАСС.