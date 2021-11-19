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Путин получил приглашение на открытие Олимпийских игр в Пекине

Соревнования пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

19 ноября, 10:04
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин приглашён на открытие Олимпиады в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке", — заявил Песков.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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