Путин получил приглашение на открытие Олимпийских игр в Пекине
Соревнования пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
Фото © ТАСС/Zuma
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин приглашён на открытие Олимпиады в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.
"Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке", — заявил Песков.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
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