Путин получил приглашение на открытие Олимпийских игр в Пекине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин приглашён на открытие Олимпиады в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке", — заявил Песков.