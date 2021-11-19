Песков отказался отвечать на вопрос об испытании вакцины от ковида для подростков
Ранее стало известно, что уже 400 детей-добровольцев получили первый компонент препарата "Спутник М".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что исследования и перспективы ввода в оборот вакцины от коронавируса для подростков не вопрос Кремля. С ним нужно обращаться в другие ведомства, пояснил он.
"Это не вопрос для Кремля, мы же не занимаемся сертификацией вакцин — ни детских, ни взрослых, никаких. Это не Кремль нужно спрашивать", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в администрации главы государства оценивают перспективы и возможные сроки вакцинации несовершеннолетних.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ходе исследования препарата от ковида для подростков. По её словам, 400 детей-добровольцев получили первый компонент препарата "Спутник М".
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