Жизнь этого парня была на волоске, но только посмотрите, каким красавцем он стал

Пользователь Reddit candoworkout с ужасом вспоминает 2017 год. Тогда он весил 195 килограммов и едва мог двигаться. Врачи обнаружили у него стеноз позвоночника — без операции было не обойтись. Кризис миновал, но те неудобства, которые мужчина пережил из-за лишнего веса, надолго остались в его памяти. Он начал следить за своим питанием. Правда, тут не обошлось без провалов.

Фото © Reddit / candoworkout

Поначалу мужчина, как показывают в фильмах, стал питаться одними смузи, громко отказываться от любимой газировки и пропускать приёмы пищи. Очевидно, ни к чему хорошему это не привело. Он стал срываться, а вес никуда не уходил. Тогда candoworkout решил попробовать кетодиету — это особый план питания, когда резко сокращается употребление пищи с содержанием углеводов. Так мужчина смог за пару лет похудеть ровно вдвое — до 97 килограммов! И это без активных тренировок.

Фото © Reddit / candoworkout

Мужчина не мог брать большой вес, потому что спина всё ещё сильно болела. Год он ходил в зал, просто чтобы у него была минимальная физическая активность. Но в конце осени 2018-го, когда мужчина смог похудеть, врачи всё-таки поставили ему имплант-стимулятор позвоночника, который уменьшил болезненные ощущения вдвое. Тогда candoworkout пошёл в качалку по-серьёзному и преуспел.

Фото © Reddit / candoworkout

Он ходил в зал пять раз в неделю. Часовая тренировка со свободными весами, а после — 15 минут в сауне. Теперь он весит 104 килограмма, но набранный вес — исключительно мышцы. Тело мужчины стало лучше, это факт, но, как уверяет candoworkout, жизнь его тоже преобразилась.