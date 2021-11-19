Семь коварных мелочей, которые тихо убивают отношения

Есть вещи в отношениях, негативное влияние которых мало у кого вызывает сомнения. Например, ложь, измены, оскорбления. Специалисты перечислили несколько неочевидных "убийц" любви, которые кажутся несущественными, но могут быть очень опасны.

1. Вы игнорируете интересы партнёра.

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Не так страшно, если вы имеете разные вкусы и интересы. Однако не стоит игнорировать увлечения своего партнёра, даже если вы их не разделяете. Ведь всегда можно проявить участие, тем самым показав, что человек вам небезразличен. Например, послушать песню, которой он поделился, или посмотреть с ним его любимый фильм. В противном случае у партнёра может возникнуть ощущение, что вы не принимаете не только вкусы, но и его самого, отметила в разговоре с HuffPost брачно-семейный терапевт Эбигейл Мейкпис.

2. Вы не говорите спасибо за мелочи.

Счастье в мелочах, говорят мудрые. Но и несчастье тоже кроется в них, если эти нюансы не оценить по достоинству. Так, многие привыкли благодарить партнёров за подарки, но совершенно забывают говорить спасибо за поддержку и помощь в быту. Перемытые горы посуды, уборка — все те мелочи, которые облегчают нам жизнь, тоже должны вознаграждаться, а не восприниматься как должное, говорит доктор Николь Сондерс. Это поможет паре создать крепкую связь, а вот игнорирование подобных аспектов приведёт лишь к возрастанию недовольства.

Если партнёр купил ваше любимое лакомство, застелил постель так, как вам нравится, или поприветствовал вас объятием, потому что знает, что прикосновения — ваш язык любви, покажите ему искреннюю благодарность. К тому же это хороший способ закрепить поведение, которое вы хотите видеть Николь Сондерс

3. Вы не заботитесь о личной гигиене.

Пренебрежение простыми правилами ухода за собой может повлечь разлад в отношениях. Если у вас неопрятный вид и вы давно забыли про чистку зубов и походы в душ и не собираетесь ничего менять, у партнёра закономерно могут возникнуть к вам вопросы, отмечает доктор Курт Смит. Однако не всегда отказ от гигиены означает наплевательское отношения к избраннику. Стоит проследить за человеком и понять, не находится ли он в депрессии и не нуждается ли в помощи специалиста.

4. Вы критикуете своего партнёра вместо того, чтобы попросить о том, что вам нужно.

Если партнёр в очередной раз вас подвёл, вам так и хочется разнести его в пух и прах. Например, он не помыл посуду, и вы набросились на него, обозвав неряхой. Однако ни к чему хорошему такой подход не приведёт. Критикуя, вы вынуждаете вашего партнёра защищаться, ударяя по его самооценке и создавая эмоциональную дистанцию между вами. "Если мы хотим, чтобы наши партнёры поступали иначе, мы должны сделать конкретный запрос об изменении их действий, а не высказывать отрицательное суждение", — отмечает Эбигейл Мейкпис. Поэтому в приведённом выше примере уместнее сказать, что вам неприятно видеть скопившуюся в раковине посуду, и попросить помочь помыть её к ужину.

5. Вы зациклились на партнёре.

До встречи с возлюбленным ваша жизнь кипела, но спустя несколько месяцев у вас не осталось никаких интересов и вы зациклились на избраннике? Это тревожный звоночек. Вскоре вам может показаться, что жизнь закончится, если вы расстанетесь с партнёром, ведь, кроме отношений с ним, у вас ничего нет. Чтобы этого избежать, нужно постоянно развивать свою личность и проводить время отдельно друг от друга. Уединитесь и почитайте книгу, встретьтесь с друзьями и предоставьте избраннику право поступить так же.

6. Вы берёте телефон партнёра без разрешения.

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Даже в отношениях у каждого должно оставаться личное пространство, посягательство на которое может привести к серьёзным проблемам. Если вам не терпится проверить телефон партнёра, чтобы узнать, не изменяет ли он, это результат отсутствия доверия в отношениях и работать надо над ним. Лучше честно обсудить с избранником волнующие вас вопросы, а не пытаться нарушить его личные границы.

7. Вы даёте обещания, которые не можете сдержать.