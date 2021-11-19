Что стало с актрисами и актёрами сериала "Ранетки"

Лера Новикова — Лера Козлова

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / leraromantika.88

Лера играла на барабанах и была главной солисткой первого состава "Ранеток". Когда в 2009 году ей на смену пришла Нюта Байдавлетова, девушка начала довольно успешную сольную карьеру. Под сценическими именами ЛеРа и Лера Лера девушка выпустила пару альбомов с несколькими успешными синглами "Волчица" и "Безопасный секс". С 2015 по 2017 год девушка стала участницей группы 5sta Family, а в 2020-м даже выпустила песню "Мой мальчик" и клип на неё с той самой Нютой, которой десять лет назад Леру заменили в "Ранетках". Сейчас, судя по инстаграму девушки, она сместила фокус с карьеры певицы на активизм и теперь активно помогает приютам и всему, что связано с животными.

Аня Прокопьева — Анна Руднева

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / rudneva_a, nebesnaya_ph

В "Ранетках" Аня играла на ритм-гитаре. Девочка попала в группу, когда ей было всего 15 лет. За несколько лет она успела не только побыть исполнительницей, но даже сама написала несколько песен. Когда Аня ушла из группы, она занялась сольной карьерой, позже даже создала собственную группу и музыкальный лейбл. Впрочем, сейчас с музыкой её связывает разве что преподавание вокала. Девушка ведёт блог в "Инстаграме", в котором делится своими любимыми кулинарными рецептами.

Наташа Липатова — Наталья Мильниченко

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / natasha_milnichenko, hotpeyote

Наташа занимала в "Ранетках" место соло-гитаристки и написала для группы несколько песен, некоторые из которых оказались их главными хитами. Ближе к закату группы стало известно, что у девушки, чья девичья фамилия была Щёлкова, разгорелся роман с художественным руководителем группы Сергеем Мельниченко, позже они поженились. Когда группа развалилась, Наташа предприняла несколько попыток реанимировать свою музыкальную карьеру, но они все провалились. Зато к семейной жизни — никаких вопросов: у супругов родилось трое детей.

Женя Алёхина — Евгения Огурцова

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / ogyrtsova_official

В "Ранетках" Женя играла на клавишных. Когда группа развалилась из-за разногласий, девушка основала свой проект "Рыжая", но, как и у большинства девочек, успеха добиться не получилось. Сейчас Женя ведёт блог и даже умудряется на этом зарабатывать. В середине лета 2021-го она выпустила онлайн-книгу, в которой рассказала о том, что происходило за кулисами в группе.

Лена Кулёмина — Елена Третьякова

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / _lenatretyakova_

Бас-гитаристка Лена, как и показывали в сериале, с детства увлекалась спортом: футбол, кикбоксинг — и это далеко не весь список. Уже после "Ранеток" девушка попытала свои силы в музыке, но ничего не вышло. Позже Елена поступила в Московский институт психоанализа, окончила, а в 2021-м окончила РГСУ со специальностью "клиническая психология". В своём блоге девушка позиционирует себя как коуча, психолога и гештальт-терапевта.

Нюта Морозова-Шинская — Анна Байдавлетова

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / nyutaofficial

Ане Байдавлетовой пришлось сложнее, чем любой девочке из "Ранеток". Нюта попала в группу, когда ей было 16 лет, перебравшись из Ставрополя в Москву вместе с мамой. И для этого ей пришлось изучить репертуар "Ранеток" за две недели. Она была очень доброй и наивной, и "Ранетки" сразу её приняли к себе, однако фанаты были категорически против — Нюта заняла место не просто барабанщицы и солистки Леры Козловой, а самой любимой участницы коллектива. Поклонники бойкотировали концерты и создавали петиции, но позже успокоились. Нюта пробыла в "Ранетках" до самого их распада, а после долго не могла решить, что сделать со своей карьерой. Она завела свой блог на "Ютубе", где показывала свою жизнь и как делает ремонт в новом доме. Тогда количество подписчиков дошло до 500 тыс., но затем Нюта его забросила — и народ разбрёлся кто куда. Девушка пыталась заняться своей сольной карьерой и даже выпустила несколько синглов одна и вместе с лейблом Макса Фадеева, но они не пользовались большой популярностью. Сейчас певица надеется после долгого перерыва получить второе дыхание — за этот год она выпустила уже два трека. О семье и детях Нюта пока не задумывается.

Полина Зеленова — Янина Студилина

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / yanina_studilina, daryaorlova

Своему творческому пути Янина Студилина обязана сериалу "Ранетки" и той популярности, которая на неё после него свалилась. Девушка подрабатывала моделью и вела передачи на Ru.TV, параллельно с этим учась в магистратуре на экономиста. Но успех после сериала кардинально поменял вектор её жизни, и Янина поступила в театральный, а после уехала стажироваться в Нью-Йорк. С тех пор её карьера пошла в гору — ей начали предлагать главные роли в сериалах ("Остров", "Чужая жизнь", "Турецкий транзит") и фильмах режиссёров с громким именем ("Сталинград" Фёдора Бондарчука). Сейчас в производстве находится два сериала с Яниной, которые выйдут в 2022 году. Личную жизнь девушка тоже не забросила — она счастлива замужем с 2008 года и воспитывает сына.

Игорь Гуцулов / Гуцул — Дмитрий Тихонов

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / dimatihooo

Дмитрий Тихонов всегда был активным и потому знал, кем хочет стать, с детства. Он увлекался футболом, танцевал брейк-данс и ходил в театральный кружок, который и натолкнул его на идею. Он поступил в РАТИ-ГИТИС на факультет эстрадного искусства и начал развиваться одновременно в кино и музыке. За свой творческий путь парень сменил не один коллектив — он играл в "Балабаме", а сейчас является солистом группы "Маяковский" и занимается сольным проектом "TiXo", которые не пользуются большой популярностью. Фанаты Дмитрия могут его найти и в сериалах "Провокатор", "Пасечник-2" и "Бесстыдники", однако все они не с самым большим рейтингом. Хоть с карьерой у Дмитрия складывается и не очень — на его инстаграм подписано меньше 30 тыс. человек — в личной жизни у него всё отлично. Сейчас парень живёт со своей второй женой Ольгой — мастером спорта по ритмической гимнастике. А в феврале этого года у них родилась дочь.

Светочка — Анна Марлиони

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / annamarlioni, justiniaromaworks

Анна сыграла в "Ранетках" одного из самых неприятных персонажей. Конечно, с завучем Бортовой вряд ли кто-то может тягаться в этом плане, но её Светочка бесила всех зрителей единогласно. После этого она сыграла роли в фильме "Утомлённые солнцем. Цитадель", продолжала сниматься в других сериалах: "Катина любовь", "Если у вас нету тёти", "Последний аккорд", "Балабол" и др. С 2013 года она работала в Театральном центре им. Вс. Мейерхольда и участвовала в проекте "Спектакли Ксении Зориной".

Стас Комаров — Станислав Шмелёв

Кадр из видео © СТС / "Ранетки". Фото © Instagram / shmelev