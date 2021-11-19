Учёные выяснили, какая именно пищевая добавка в хлебе, жвачке и майонезе приводит к онкологии
С начала 2022 года её запретят во всех странах Европейского союза, а Франция отказалась от диоксида титана ещё в 2019 году.
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Теперь у поборников здорового образа жизни, которые часами рассматривают составы продуктов в магазине, есть реальный повод беспокоиться — в большинстве продуктов действительно есть опасные добавки. Это доказали учёные Сиднея вместе со своими европейскими коллегами. Эксперименты на мышах подтвердили, что диоксид титана, больше известный как пищевая добавка Е171, вреден для здоровья и может вызывать рак кишечника, пишет Medical Хpress.
Наночастицы вещества попадают вместе с пищей в кишечник и влияют на его микрофлору. Диоксид титана не уничтожает бактерии и не видоизменяет их, но ухудшает их работу и способствует аномальному росту. Это приводит к образованию биоплёнки — скоплению бактерий. Она, в свою очередь, вызывает различные воспалительные процессы, которые влекут за собой заболевания толстой кишки — в том числе онкологические.
Фото © Shutterstock
Добавка Е171 используется для отбеливания пищи и встречается в майонезе, молочной продукции, жевательных резинках, рыбных консервах, хлебобулочных изделиях, лекарственных средствах и других продуктах. Известно, что нежелательный эффект диоксид титана вызывает при накоплении в организме, но суточную норму учёным рассчитать не удалось. Поэтому было решено вовсе отказаться от Е171, оставив его лишь в фармацевтике. Во Франции вещество запретили ещё в 2019 году, а страны Евросоюза готовы это сделать в начале 2022-го.
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