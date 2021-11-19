Учёные выяснили, какая именно пищевая добавка в хлебе, жвачке и майонезе приводит к онкологии

Теперь у поборников здорового образа жизни, которые часами рассматривают составы продуктов в магазине, есть реальный повод беспокоиться — в большинстве продуктов действительно есть опасные добавки. Это доказали учёные Сиднея вместе со своими европейскими коллегами. Эксперименты на мышах подтвердили, что диоксид титана, больше известный как пищевая добавка Е171, вреден для здоровья и может вызывать рак кишечника, пишет Medical Хpress.

Наночастицы вещества попадают вместе с пищей в кишечник и влияют на его микрофлору. Диоксид титана не уничтожает бактерии и не видоизменяет их, но ухудшает их работу и способствует аномальному росту. Это приводит к образованию биоплёнки — скоплению бактерий. Она, в свою очередь, вызывает различные воспалительные процессы, которые влекут за собой заболевания толстой кишки — в том числе онкологические.

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