НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МЧС рассказали о втором пострадавшем при пожаре в квартире Марины Хлебниковой

Всего во время ночных событий из здания спасли трёх человек и эвакуировали двух пострадавших.

19 ноября, 09:52

Ещё один человек пострадал при пожаре на юго-западе Москвы, после которого с ожогами была госпитализирована певица Марина Хлебникова, сообщает столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения. В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия — это была большая двухуровневая квартира. Обеспечили пожарным доступ к месту возгорания, в помещении обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину", — сообщили в департаменте.

"Все мы пребываем в шоке": Близкие Хлебниковой впервые прокомментировали её госпитализацию после пожара

"Все мы пребываем в шоке": Близкие Хлебниковой впервые прокомментировали её госпитализацию после пожара

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1