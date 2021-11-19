В МЧС рассказали о втором пострадавшем при пожаре в квартире Марины Хлебниковой

Ещё один человек пострадал при пожаре на юго-западе Москвы, после которого с ожогами была госпитализирована певица Марина Хлебникова, сообщает столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).