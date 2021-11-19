В МЧС рассказали о втором пострадавшем при пожаре в квартире Марины Хлебниковой
Всего во время ночных событий из здания спасли трёх человек и эвакуировали двух пострадавших.
Ещё один человек пострадал при пожаре на юго-западе Москвы, после которого с ожогами была госпитализирована певица Марина Хлебникова, сообщает столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
"По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения. В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия — это была большая двухуровневая квартира. Обеспечили пожарным доступ к месту возгорания, в помещении обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину", — сообщили в департаменте.
"Все мы пребываем в шоке": Близкие Хлебниковой впервые прокомментировали её госпитализацию после пожара
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.
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