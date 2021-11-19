Песков: Только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом России

В Кремле отреагировали на появление проекта резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российской стороне каждый раз кажется, что "ничего более нелепого, агрессивного, недружественного и неконструктивного" с той стороны океана больше прийти не может.

"И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", — грустно пошутил представитель Кремля.

Песков добавил, что, если серьёзно, это прекрасная демонстрация не только России, но и всем странам мира, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран.

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом России. Ни одна другая страна мира, парламентарии других стран не имеют никакого права претендовать на это", — указал Дмитрий Песков.