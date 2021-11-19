Песков: Только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом России
В Кремле раскритиковали резолюцию Конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом России, если он примет участие в выборах 2024 года.
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В Кремле отреагировали на появление проекта резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российской стороне каждый раз кажется, что "ничего более нелепого, агрессивного, недружественного и неконструктивного" с той стороны океана больше прийти не может.
"И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", — грустно пошутил представитель Кремля.
Песков добавил, что, если серьёзно, это прекрасная демонстрация не только России, но и всем странам мира, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран.
"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом России. Ни одна другая страна мира, парламентарии других стран не имеют никакого права претендовать на это", — указал Дмитрий Песков.
Косачёв назвал вмешательством в дела России американскую резолюцию о президентских выборах 2024 года
Ранее стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.
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