Совфед одобрил закон, разрешающий инкассаторам Сбера и МИД носить боевое оружие

Совет Федерации одобрил а заседании закон, дающий право Банку России, Сбербанку, Главному центру спецсвязи, МИД и другим юридическим лицам с особыми уставными задачами, за исключением ЧОП, получать во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия. Соответствующий документ поступит на подпись президенту.

Согласно новому закону, сотрудники ЦБ смогут получать оружие для охраны при перевозке денег, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валюты, а также корреспонденции и грузов, содержащих гостайну. Сотрудники Сбербанка смогут воспользоваться этим правом в тех же случаях, кроме корреспонденции и грузов с гостайной. Сотрудники Главного центра спецсвязи смогут вооружиться, чтобы обеспечить перевозку особо опасных грузов, оружия, продукции военного назначения, наркотических и психотропных средств, денег, драгметаллов и драгоценных камней.