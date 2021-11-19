Совфед одобрил закон, разрешающий инкассаторам Сбера и МИД носить боевое оружие
Документ также предполагает право сотрудников ЦБ вооружаться при перевозке денег, драгметаллов, внутренних ценных бумаг и валюты.
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Совет Федерации одобрил а заседании закон, дающий право Банку России, Сбербанку, Главному центру спецсвязи, МИД и другим юридическим лицам с особыми уставными задачами, за исключением ЧОП, получать во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия. Соответствующий документ поступит на подпись президенту.
Согласно новому закону, сотрудники ЦБ смогут получать оружие для охраны при перевозке денег, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валюты, а также корреспонденции и грузов, содержащих гостайну. Сотрудники Сбербанка смогут воспользоваться этим правом в тех же случаях, кроме корреспонденции и грузов с гостайной. Сотрудники Главного центра спецсвязи смогут вооружиться, чтобы обеспечить перевозку особо опасных грузов, оружия, продукции военного назначения, наркотических и психотропных средств, денег, драгметаллов и драгоценных камней.
А ещё лайф писал, что в России появилась первая система охраны периметра "Прометей" с боевыми модулями-роботами. Нарушителя оповещают через громкоговорители, установленные на боевые модули. Команды при этом отдаются или голосом оператора, или в автоматическом режиме. Отмечается, что "Прометей" создан для охраны периметра особо охраняемых объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий.
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